Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила новый этап реформы OneVision, согласно которой призовой фонд ATP с 2028 года превысит $ 350 млн. С учётом призовых на турнирах «Большого шлема» выплаты могут достигнуть $ 500 млн.

Кроме того, доходы теннисистов из топ-100 составят не менее $ 1,1 млн, из топ-175 – не менее $ 450 тыс., топ-250 – не менее $ 250 тыс. Размер бонусов игрокам также планируют увеличить с $ 21,5 млн до $ 50 млн. Выплаты будут получать теннисисты, входящие в топ-30 перед каждым обязательным «Мастерсом». При этом первая ракетка может получить $ 2 млн за турнир.

$ 25 млн пойдут на поддержку теннисистов, завершивших сезон в топ-250 и выполнивших требования по участию в турнирах, $ 26 млн – на выплаты игрокам, завершившим карьеру.

Календарь ATP на 2028 год планируют представить в начале сезона-2027.