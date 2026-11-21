Сегодня, 20 ноября, в Турине, Италия, продолжился Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня состоялось два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты 20 ноября:

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Флавио Коболли (Италия, 5) — 6:4, 6:1;

Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 7) — 6:3, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Звание действующего чемпиона турнира принадлежит итальянцу Яннику Синнеру, который в этом году досрочно завершил сезон.

Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли вошли в группу Ивана Лендла. Александр Зверев, Рафаэль Ходар, Бен Шелтон и Артюр Фис — в группу Джона Макинроя.