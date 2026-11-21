В ночь с 20 на 21 ноября в Турине, Италия, завершился групповой этап Итогового турнира ATP – 2026. В рамках игрового дня прошли два матча, по итогам которых стали известны все участники и пары полуфиналов соревнований.

Таким образом, победитель группы Ивана Лендла испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас встретится с четвёртым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном, занявшим вторую строчку квартете Джона Макинроя. В другой паре полуфиналистов сойдутся представитель России пятая ракетка мира Даниил Медведев, ставший вторым в группе Лендла, и выигравший квартет Макинроя немец Александр Зверев (первый номер рейтинга).

Матчи 1/2 финала соревнований пройдут сегодня, 21 ноября.

В турнире принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисистов.