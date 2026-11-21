Экс первая ракетка мира Матс Виландер оценил перспективы Янника Синнера вернуться на прежний уровень после травмы колена. По словам шведа, итальянскому теннисисту будет крайне сложно снова начать доминировать в туре сразу после возвращения. Об этом Виландер заявил в интервью.

Ранее сообщалось, что Синнеру может потребоваться операция на колене. Восстановление после хирургического вмешательства может занять до 12 месяцев. Специалисты отмечали, что сроки реабилитации обычно зависят от тяжести повреждения и требуют поэтапного возвращения к нагрузкам.

«Вернуться после столь длительного простоя и сразу же вновь начать доминировать — невозможно. Можно вернуться, играть хорошо и даже побеждать, но тот уровень превосходства, которого он достиг ранее, — это совсем другое дело. Синнеру придётся начинать заново, воспринимая себя как пятую или шестую ракетку мира, и постепенно восстанавливать уверенность в своих силах. Норман ему в этом поможет. На это может уйти около года… Даже для такого игрока, как Синнер. Хотя обычно для возвращения на вершину требуется вдвое больше времени, чем длилось отсутствие из-за травмы», — приводит слова Виландера Corriere della Sera.

Виландер также назвал маловероятным возвращение Синнера к Australian Open. По мнению шведа, перспектива участия итальянца в первом турнире «Большого шлема» сезона выглядит «невероятно сложной».