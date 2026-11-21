Сегодня, 21 ноября, в Турине, Италия, продолжится Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня пройдут два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Полуфиналы. Расписание на 21 ноября (время московское):

16:30. Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США);

22:30. Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия).

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом.