Медведев и Зверев проведут 23-й матч на уровне ATP и превзойдут рекорд Джоковича и Чилича

Сегодня, 21 ноября, чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и двукратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга немец Александр Зверев проведут матч в рамках полуфинала Итогового турнира ATP — 2026. Он станет для теннисистов 23-й личной встречей в карьере, что является рекордом по количеству игр между двумя действующими теннисистами на уровне ATP, сообщает Opta Ace.