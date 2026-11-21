Сегодня, 21 ноября, в Турине, Италия, продолжится Итоговый турнир ATP. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев и чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

В России официальную трансляцию Итогового турнира ATP осуществляет BB Tennis. Поми