22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с какими сложностями сталкивалась его семья из-за постоянных разъездов, и признался, что не собирается сам рассказывать сыну о своём значении для спорта.

— Мне было бы тяжело путешествовать по миру и оставлять семью дома. Я также понимаю, что в определённом возрасте сложно, чтобы дети целый день следовали за тобой по всему миру. Поэтому такое решение имеет и положительные, и отрицательные стороны. Хотел бы я, чтобы он видел меня чуть больше? Скорее не чтобы он видел меня больше, а чтобы мы провели немного больше времени вместе, путешествуя по миру. То немногое время, когда это удавалось, было прекрасным опытом. И для меня, и для моей жены, и для него это был полезный опыт. И всё закончилось тогда, когда должно было закончиться, без каких-либо сожалений. Для детей стабильность — это хорошо.

— Начинает ли он уже осознавать, что означает и продолжает означать его отец для мира спорта?

— Прежде всего у меня нет ни малейшего намерения или желания знать, осознаёт он это или нет. В конечном счёте единственное, чего я хочу, — это быть хорошим отцом. Я полагаю, со временем он поймёт, что его отец значил для спорта, но это будет не благодаря мне, — приводит слова Надаля Sport. es.