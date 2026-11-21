В Турине, Италия, завершился групповой этап Итогового турнира ATP – 2026 и определились все участники и пары полуфиналов соревнований. Матчи 1/2 финала пройдут сегодня, 21 ноября.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP – 2026?»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с четвёртым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном. В другой паре полуфиналистов сойдутся представитель России пятая ракетка мира Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга немец Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон.