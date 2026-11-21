Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, а ныне спортивный комментатор Рене Стаббс отреагировала на невключение россиянки Светланы Кузнецовой в Международный зал теннисной славы во второй раз подряд.

«Поражена, что Кузнецова вновь не будет введена в Зал теннисной славы. Бывшая вторая ракетка мира, которая выиграла больше турниров «Большого шлема», чем некоторые теннисисты, уже находящиеся там. Также у неё две победы на мэйджорах в парном разряде, большой вклад в чемпионство России на турнире Билли Джин Кинг. Нет в этом виде спорта того, чего она бы не добилась. Совершенно нелогично. Может кто-то вообще объяснить?» – написала Стаббс на своей странице в социальной сети Х.

В этому году для включения в зал теннисной славы была избрана Эшли Барти.