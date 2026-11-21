22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о прекращении сотрудничества третьего номера мирового рейтинга соотечественника Карлоса Алькараса и тренера Хуан-Карлоса Ферреро. Теннисист завершил работу со специалистом в декабре 2025 года.

«Каждый человек уникален. Мне повезло, что у меня было очень мало расставаний. Практически всю карьеру я работал с одной и той же командой. За исключением периода моей карьеры, примерно в 2018 году, когда Тони [Надаль] решил отойти в сторону. Но я на самом деле никогда никого не увольнял. Поэтому для меня это другая ситуация. В мире, в котором мы живём, это естественно: подобные вещи происходят ежедневно во всех видах спорта. И жизнь продолжается. Реальность такова, что Карлос продолжал очень хорошо работать и без Хуан-Карлоса. А Хуан-Карлос, уверен, будет хорошо продолжать и без Карлоса. Думаю, все мы знаем, кто такой Карлос. Он великий спортсмен. А Хуан-Карлос — это Хуан-Карлос, со всем его опытом теннисиста и тренера. Уверен, он продолжит добиваться успехов», — приводит слова Надаля Sport.es.

На данный момент Хуан-Карлос Ферреро сотрудничает с четвёртой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.