Вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала на своей странице в социальной сети подборку фотографий, на которых показала, как провела время после победы на Итоговом турнире WTA. На снимках Мирра запечатлена с командой во время отдыха.

Фото: Соцсети Мирры Андреевой

Фото: Соцсети Мирры Андреевой

Фото: Соцсети Мирры Андреевой

Фото: Соцсети Мирры Андреевой

В финале Итогового турнира Андреева обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. По итогам сезона-2026 в активе россиянки четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, она выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце. По итогам сезона Андреева дебютировала в топ-2 рейтинга WTA.