Рафаэль Ходар и Жоао Фонсека не примут участия в молодёжном Итоговом турнире АТР — 2026

10-я ракетка мира испанец Рафаэль Ходар и 45-й номер мирового рейтинга бразильский теннисист Жоао Фонсека не примут участия в молодёжном Итоговом турнире АТР — 2026, который пройдёт в Реджо-ди-Калабрия, Италия, с 9 по 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба турнира в социальной сети.

«Рафаэль Ходар и Жоао Фонсека не будут участвовать в молодёжном Итоговом турнире АТР — 2026. Рафаэль Ходар принял участие в Итоговом турнире ATP — 2026, а Жоао Фонсека досрочно завершил свой сезон. Мы желаем им обоим всего наилучшего в подготовке к сезону-2027», — говорится в сообщении.

В 2025 году победителем турнира стал американский теннисист Лёнер Тьен, ныне занимающий в рейтинге АТР 22-е место.