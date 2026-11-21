22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, смогут ли соотечественник Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер превзойти результаты его, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

— Похоже, что доминирование Алькараса и Синнера продолжит определять тур. Как вы думаете, смогут ли они побить рекорды «Большой тройки»?

— Время покажет. Очевидно, что когда кто-то играет так же хорошо, как «Большая тройка», он, безусловно, может это сделать. Но нужно, чтобы тело, амбиции и соперники позволяли. То есть должно сложиться множество обстоятельств, чтобы это произошло. Правда, в этом году Зверев провёл отличный сезон, но не менее важно и то, что и Карлос, и Янник часть сезона провели вне игры из-за травм. На самом деле время покажет. Несомненно, у обоих огромный потенциал. Они уже стали легендами нашего спорта. Позволим времени вынести свой вердикт, — приводит слова Надаля Sport.es.