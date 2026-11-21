22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, видит ли себя в будущем тренером или капитаном сборной Испании. В 2024 году теннисист завершил спортивную карьеру.

«На сегодняшний день я вижу это маловероятным. Очевидно, второе ближе, чем первое, просто из-за поездок. Такова реальность. Я всю жизнь путешествовал, у меня семья с маленькими детьми, у меня много дел в повседневной жизни, которые и так заставляют меня много ездить, у меня есть академия, и в конце концов я постоянно где-то. Когда кому-то нужна помощь, я готов помочь чем могу. Но взять на себя обязательство путешествовать 10 или 15 недель в году — сегодня я вижу это невозможным. В будущем не могу сказать. Я всегда очень осторожен, когда речь идёт о том, что произойдёт в будущем, потому что не знаю. Но на сегодняшний день мне трудно представить себе профессиональный проект, в который я мог бы быть глубоко вовлечён», — приводит слова Надаля Sport.es.