«Может оказаться в финале». Тарпищев — о шансах Медведева в матче со Зверевым на Итоговом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что победитель US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы обыграть лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP — 2026.

«Они друг друга хорошо знают, и у Дани есть психологическое преимущество по личным встречам. Поэтому есть шанс, что Медведев может оказаться в финале», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Медведев вышел в полуфинал Итогового, одолев американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4. Встреча россиянина с представителем Германии состоится сегодня, 21 ноября.