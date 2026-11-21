«Может оказаться в финале». Тарпищев — о шансах Медведева в матче со Зверевым на Итоговом
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что победитель US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы обыграть лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP — 2026.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:30 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Они друг друга хорошо знают, и у Дани есть психологическое преимущество по личным встречам. Поэтому есть шанс, что Медведев может оказаться в финале», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее Медведев вышел в полуфинал Итогового, одолев американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4. Встреча россиянина с представителем Германии состоится сегодня, 21 ноября.
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