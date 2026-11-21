Вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на которых показала, как отмечает победу на Итоговом турнире WTA. На коротких роликах спортсменка вместе с командой поёт в караоке и прыгает в бассейн.

В финале Итогового турнира Андреева обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. По итогам сезона-2026 в активе россиянки четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, она выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце. По итогам сезона Андреева дебютировала в топ-2 рейтинга WTA.