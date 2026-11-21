Жених Соболенко отреагировал на слухи о расставании с теннисисткой

Бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис, жених четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира белоруски Арины Соболенко, отреагировал на слухи о расставании со спортсменкой.

В ноябре в Сети появились кадры посещения Соболенко одного из матчей Национальной баскетбольной лиги (НБА). Когда теннисистку показали в эфире, она улыбнулась и закрыла лицо руками. Болельщики заметили на пальце Арины отсутствие кольца, подаренного Франгулисом, которое Соболенко регулярно носила с момента помолвки.

Под одним из роликов в соцсети на тему возможного расставания Соболенко и Франгулиса жених теннисистки отправил в комментарии фото Арины, показывающей одной рукой кольцо, а другой — знак среднего пальца.