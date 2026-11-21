22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил перспективы сборной Испании перед финальным раундом Кубка Дэвиса – 2026.

«Прежде всего желаю сборной всего наилучшего в Болонье. У нас лучшая команда. В конце концов, у нас есть два игрока, которые участвуют в Итоговом турнире ATP. Вряд ли ещё какая-то сборная может этим похвастаться. Нам трудно найти равных: у нас есть и лучший теннисист, и самый многообещающий талант года. Кроме того, в наших рядах — один из лучших парных игроков мира, возможно, даже лучший [Марсель Гранольерс]. Мы самая сбалансированная команда. Конечно, нужно ещё выйти на корт и победить. В конечном счёте, всё решается непосредственно в день игры», — приводит слова Надаля Sport.es.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Испании, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи.