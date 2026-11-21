В эти минуты в матче 1/2 финала Итогового турнира АТР — 2026 встречаются третья ракетка мира 23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и четвёртый номер рейтинга 24-летняя представитель США Бен Шелтон. Американский теннисист выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами была затрачена 31 минута.

На момент написания новости в игре