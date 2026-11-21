Алькарас — Шелтон: американец выиграл первый сет 1/2 финала Итогового турнира АТР — 2026
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В эти минуты в матче 1/2 финала Итогового турнира АТР — 2026 встречаются третья ракетка мира 23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и четвёртый номер рейтинга 24-летняя представитель США Бен Шелтон. Американский теннисист выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами была затрачена 31 минута.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 16:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 1
4
Бен Шелтон
Б. Шелтон
На момент написания новости в игре