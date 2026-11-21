В эти минуты на Итоговом турнире АТР – 2026 стартует начинается встреча 1/2 финала, в которой сыграют пятая ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев и первый номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев.

Счёт личных встреч – 14-8 в