Медведев — Зверев: онлайн-трансляция 1/2 финала Итогового турнира АТР началась
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В эти минуты на Итоговом турнире АТР – 2026 стартует начинается встреча 1/2 финала, в которой сыграют пятая ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев и первый номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч – 14-8 в