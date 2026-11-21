Финалист US Open – 2026, четвёртый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон высказался о прогрессе в своей игре в сезоне-2026.

«Думаю, я действительно серьёзно прибавил. Но каждый матч складывается по-своему. Очевидно, что в этом году я трижды играл с Карлосом [Алькарасом] и один раз его обыграл.

В матчах со Зверевым я не показывал хорошую игру. С Синнером мы не встречались со времён Australian Open. Поэтому сложно оценивать свой уровень, просто сравнивая себя с другими игроками. На мой взгляд, за этот год я сделал огромный шаг вперёд, именно на этом продолжаю сосредоточивать