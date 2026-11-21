Медведев — Зверев: немец на тай-брейке взял первый сет 1/2 финала Итогового турнира АТР
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В эти минуты в 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2026 встречаются пятая ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев и первый номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. Немецкий теннисист выиграл первый сет — 7:6 (7:0). На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 47 минут.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Итоговый турнир АТ