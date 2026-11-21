В эти минуты в 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2026 встречаются пятая ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев и первый номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. Немецкий теннисист выиграл первый сет — 7:6 (7:0). На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 47 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Итоговый турнир АТ