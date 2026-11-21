Финалист US Open – 2026, четвёртый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон сравнил два последних матча с испанцем Карлосом Алькарасом — на Итоговом турнире ATP и в финале «Мастерса» в Париже.

– Вы играли с ним всего пару недель назад в финале Парижа. Изменили ли вы что-нибудь с тех пор? Что отец и Хуан Карлос [Ферреро] посоветовали вам перед этим матчем?

– Для меня было очень важно, чтобы при появлении возможностей – брейк-пойнтов, шансов зацепиться за матч – я не боялся рисковать, действовал смело и не сдерживал себя. В Париже в первом сете на некоторых брейк-пойнтах я немного зажимался и не мог их реализовать.

Поэтому сегодня, когда у меня появился первый шанс на приёме, я получил подачу в зону под форхенд и ударил по мячу изо всех сил. В итоге получился виннер (улыбается).

Но в матчах с лучшими теннисистами мира нужно быть смелым. Я рад, что сегодня мне удалось это показать. После этого у меня практически не было других возможностей. Не помню, были ли ещё брейк-пойнты, возможно, один.

Но сегодня он великолепно подавал. В этом и заключалось отличие от матча в Париже. Он играл гораздо агрессивнее, подавал мощнее, и вторая подача тоже стала намного сильнее. Он заставил меня чувствовать себя некомфортно на корте. Матч, конечно, получился очень напряжённым. На решающем отрезке я, как мне кажется, отлично чередовал подачи с выходами к сетке, сам шёл вперёд и старался действовать агрессивно