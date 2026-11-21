Медведев высказался об игре на турнире в Дубае в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что был бы рад вернуться на турнир категории ATP-500 в Дубае несмотря на конфликты на Ближнем Востоке.

«Я был бы рад вернуться туда, да. Я не очень следил за ситуацией, но, насколько я знаю, всё в порядке. Моя сестра живёт в Дубае, так что да, я был бы рад вернуться туда!» – приводит слова Даниила Медведева Ubitennis.

Напомним, Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае в 2026 году. После этого у него возникли трудности с перелётом в США для выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе из-за ситуации на Ближнем Востоке.