Сегодня, 21 ноября, в Турине, Италия, прошли матчи 1/2 финала парного разряда Итогового турнира АТР – 2026, в результате которых определились финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Теннис. Итоговый турнир АТР – 2026. Парный разряд. Финал:

Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) – Тео Аррибаже/Альбано Аливетти (оба – Франция).

Итоговый турнир АТР – 2026 проходит с 15 по 22 ноября. Действующими победителями соревнований в парном разряде являются финско-британский дуэт Харри Хелиёваара/Генри Паттен. В финале прошлогоднего турнира они обыграли британцев Джона Солсбери/Нила Скупски (7:5, 6:3).