22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о прорыве соотечественника Рафаэля Ходара в нынешнем сезоне. За год 20-летний теннисист поднялся с 168-го на 10-е место в рейтинге ATP.

«Каждый человек уникален. Это зависит от воспитания, от того, насколько вы готовы к этому… Судя по всему, он более чем готов, потому что, в конце концов, он прошёл путь от практически неизвестного до одного из девяти лучших игроков мира за год. Эволюция была стремительной. Это означает, что он сумел справиться с ситуациями, которые переживал с головокружительной скоростью. Правда в том, что его год заслуживает только аплодисментов», — приводит слова Надаля Sport.es.