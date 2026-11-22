Вчера, 21 ноября, в Турине, Италия, прошли матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2026, в результате которых определились финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Теннис. Итоговый турнир АТР – 2026. Финал:

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Александр Зверев (Германия, 1).

Алькарас в своём полуфинале был сильнее американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1), а Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева 7:6 (7:0), 6:4.

Итоговый турнир АТР – 2026 проходит с 15 по 22 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы колена.