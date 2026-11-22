«Даже с Синнером я чувствую, что не все против меня». Алькарас — о поддержке в Италии

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о поддержке трибун на Итоговом турнире ATP — 2026 в Турине, Италия. Ранее он вышел в финал соревнований, обыграв американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

«Ну, даже когда я играю против Янника [Синнера], очевидно, здесь, в Италии, ч