«Даже с Синнером я чувствую, что не все против меня». Алькарас — о поддержке в Италии
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о поддержке трибун на Итоговом турнире ATP — 2026 в Турине, Италия. Ранее он вышел в финал соревнований, обыграв американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 16:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 1
4
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Ну, даже когда я играю против Янника [Синнера], очевидно, здесь, в Италии, ч