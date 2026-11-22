Итоговый турнир ATP — 2026: результаты 21 ноября
Вчера, 21 ноября, в Турине, Италия, продолжился Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч субботы.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты 21 ноября:
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Бен Шелтон (США, 3) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1);
Александр Зверев (Германия, 1) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (7:0), 6:4.
Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Звание действующего чемпиона турнира принадлежит итальянцу Яннику Синнеру, который в этом году досрочно завершил сезон из-за травмы колена.
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