Стало известно, что сказал Зверев у сетки Медведеву после полуфинала Итогового турнира
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Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев тепло обратился к россиянину Даниилу Медведеву у сетки после победы над ним в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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|2
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Очень рад, что ты опять на этом уровне», — сказал Зверев сразу после матча у сетки.
В решающей встрече немецкий теннисист сразится с семикратным чемпионом ТБШ, тре