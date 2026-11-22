Стало известно, что сказал Зверев у сетки Медведеву после полуфинала Итогового турнира

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев тепло обратился к россиянину Даниилу Медведеву у сетки после победы над ним в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

«Очень рад, что ты опять на этом уровне», — сказал Зверев сразу после матча у сетки.

В решающей встрече немецкий теннисист сразится с семикратным чемпионом ТБШ, тре