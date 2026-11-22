Зверев рассказал, за счёт чего обыграл Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP
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Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (7:0), 6:4) в полуфинале Итогового турнира ATP.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Даже когда я не показывал своей лучшей игры на задней линии, я всё равно находил способы добиваться результата. Я очень доволен тем, как подавал сегодня. Мне кажется, бр