Зверев рассказал, за счёт чего обыграл Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (7:0), 6:4) в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Даже когда я не показывал своей лучшей игры на задней линии, я всё равно находил способы добиваться результата. Я очень доволен тем, как подавал сегодня. Мне кажется, бр