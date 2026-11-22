Немецкий теннисист первая ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Итогового турнира ATP — 2026. В полуфинальном матче он обыграл пятый номер мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:0), 6:4. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями немецкого теннисиста после победы в игре с россиянином.

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