Эмоции Зверева после победы над Медведевым в полуфинале Итогового турнира
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Немецкий теннисист первая ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Итогового турнира ATP — 2026. В полуфинальном матче он обыграл пятый номер мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:0), 6:4. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями немецкого теннисиста после победы в игре с россиянином.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2026, суббота. 22:45 МСК
1
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Немецкий теннисист отреагировал на