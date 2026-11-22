Пятый номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев отреагировал на поражение в полуфинале Итогового турнира ATP — 2026 от немецкого теннисиста первой ракетки мира Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 4:6.

«У меня не было ни одного брейк-пойнта, так что, очевидно, сейчас принимать его [Зверева] подачу непросто. Я заслужил уступить. Мне следовало сыграть лучше на тай-брейке в первом сете, да и в дальнейшем тоже. Б