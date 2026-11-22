Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира ATP от немца Александра Зверева.

«Сегодня все теннисисты играют агрессивно, защитных игроков больше не существует. Я не заметил, чтобы Саша стал играть агрессивнее, чем раньше. Не думаю и что его форхенд стал лучше. Он и прежде был хорош, хотя Саша допускал больше ошибок, чем следовало, и сейчас продолжает их совершать. Лучше всего у него стала получаться подача, кроме того, он прибавил в стабильности. Теперь он перестал проигрывать матчи, которые не должен проигрывать», — прив