Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем матче с третьим номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финале Итогового турнира ATP 2026 года.

«Многие считают, что теннисисты хотят, чтобы их главные соперники проиграли, чтобы облегчить себе путь, но в моём случае всё наоборот. Мне нравится бросать вызов лучшим в мире, а Алькарас с момента своего возвращения стал лучшим. Я с нетерпением жду встречи с ним