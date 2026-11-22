Стало известно, сколько заработал Медведев за участие на Итоговом турнире ATP

Пятый номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев заработает $ 1,1 млн за участие на Итоговом турнире ATP.

Напомним, на групповой стадии соревнований Медведев одержал две победы, обыграв Флавио Коболли и Фрэнсиса Тиафо, а также уступил Карлосу Алькарасу. На стадии полуфинала он проиграл немцу Александру Звереву.

Каждая победа в группе на Итоговом турнире оценивается в $ 405 тыс. Также на турнире есть бонус за участие в размере $ 338 тыс.

В решающей встрече турнира немецкий теннисист сразится с семикратн