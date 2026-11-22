Зверев опубликовал пост после победы над Медведевым в полуфинале Итогового турнира

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после выхода в финал Итогового турнира ATP. На стадии полуфинала немец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом (7:6 (7:0), 6:4)

«Финал», — написал Зверев на личной странице в одной из социальных сетей.

В финале немецкому теннисисту предстоит встретиться с третьей ракеткой мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, на счету которого семь титулов на турнирах «Большого шлема». Решающий матч запланирован на воскресенье, 22 ноября.

Итоговый турнир ATP — 2026 принимает итальянский Турин. Соревнования проходят с 15 по 22 ноября. Титул действующего чемпиона защищает представитель Италии Янник Синнер.