Пятый номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев высказался о том, заслуживает ли немецкий теннисист Александр Зверев звания первой ракетки мира. Напомним, в полуфинале Итогового турнира ATP — 2026 россиянин потерпел поражение от Зверева со счётом 6:7 (0:7), 4:6.

«Система начисления очков — это самое справедливое, что есть в теннисе. Конечно, если бы Янник [Синнер] был здоров, у него были бы отличные шансы набрать больше очков, но таков спорт — ему просто не повезло. Саша заслуживает этого на 100%», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Tiempo de Tenis.

В решающей встрече немецкий теннисист сразится с семикратным чемпионом ТБШ, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится в воскресенье, 22 ноября.