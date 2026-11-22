Сербский теннисист Новак Джокович получил эпизодическую роль в комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава». Фрагмент с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» уже можно увидеть в свежем трейлере ленты.

Помимо Джоковича, в картине снялись такие звёзды Голливуда, как Роберт Де Ниро, Бен Стиллер и Ариана Гранде. Премьера комедии запланирована на 25 ноября 2026 года. Для титулованного спортсмена это не первый опыт участия в развлекательных проектах, однако в столь крупной голливудской ленте он появляется впервые.

К этому моменту Новак Джокович уже завершил выступления в сезоне-2026.