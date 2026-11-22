Медведев не смог выйти в финал Итогового, Ферстаппен выиграл ГП Лас-Вегаса. Главное к утру

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал Итогового чемпионата ATP – 2026, четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Александр Овечкин отметился передачей в матче с «Бостоном». Главное к утру 22 ноября — в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в 1/2 финала Итогового турнира АТР — 2026.

2. «Арсенал» смог спастись от поражения в матче АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».

3. Овечкин продлил свою худшую серию без голов за всю карьеру в НХЛ.

4. «Интер Майами» с Месси в меньшинстве разгромно проиграл «Коламбусу» в плей-офф МЛС.

5. «Реал» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу Эспи в концовке, Мбаппе не забил пенальти.

6. «Вашингтон Кэпиталз» в результативном матче проиграл «Бостону», Овечкин отдал передачу.

7. Навахо Стирлинг жёстко нокаутировал Иржи Прохазку за пять секунд до конца второго раунда.

8. Стало известно, ч