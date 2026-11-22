Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал Итогового чемпионата ATP – 2026, четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Александр Овечкин отметился передачей в матче с «Бостоном». Главное к утру 22 ноября — в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в 1/2 финала Итогового турнира АТР — 2026.
2. «Арсенал» смог спастись от поражения в матче АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».
3. Овечкин продлил свою худшую серию без голов за всю карьеру в НХЛ.
4. «Интер Майами» с Месси в меньшинстве разгромно проиграл «Коламбусу» в плей-офф МЛС.
5. «Реал» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу Эспи в концовке, Мбаппе не забил пенальти.
6. «Вашингтон Кэпиталз» в результативном матче проиграл «Бостону», Овечкин отдал передачу.
7. Навахо Стирлинг жёстко нокаутировал Иржи Прохазку за пять секунд до конца второго раунда.
8. Стало известно, ч