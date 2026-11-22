Зверев — о матче с Алькарасом на AO-2026: с этого момента началось что-то позитивное
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев перед финалом Итогового турнира ATP вспомнил матч с испанцем Карлосом Алькарасом на Australian Open — 2026. Тогда победу одержал Алькарас со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Не думаю, что матч против Алькараса как-то изменил мой сезон. Скорее он укреп