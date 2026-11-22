«Здорово, когда удаётся их обыграть». Зверев — о соперничестве с Синнером и Алькарасом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о матчах с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Думаю, всегда здорово, когда удаётся их обыграть. С 2022 года они, безусловно, являются лучшими игроками в мире. Они выиграли практически всё, хотя мне в этом году тоже удалось завоевать пару титулов. И всё же они были — да и в каком-то смысле остаются — эталоном. С нетерпением жду встречи с Карлосом», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев вышел в финал Итогового турнира ATP, где в матче за титул сыграет с Карлосом Алькарасом. Янник Синнер в этом сезоне не принимает участия на соревнованиях, так как досрочно завершил сезон.