Сегодня, 22 ноября, в Турине, Италия, завершится Итоговый турнир ATP — 2026. В рамках игрового дня состоится матч за титул. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч воскресенья.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Расписание 22 ноября:

22:00 — Александр Зверев (Германия, 1) - Карлос Алькарас (Испания, 2).

В полуфинале соревнований Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:0), 6:4, а Алькарас на этой стадии победил американца Бена Шелтона – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1);

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Звание действующего чемпиона турнира принадлежит итальянцу Яннику Синнеру, который в этом году досрочно завершил сезон из-за травмы колена.