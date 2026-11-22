Зверев — Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала Итогового турнира ATP

Сегодня, 22 ноября, в Турине, Италия, завершится Итоговый турнир ATP — 2026. В матче за титул встретятся двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев и семикратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В России официальную трансляцию Итогового турнира ATP осуществляет BB Tennis. Помимо этого, «Чемпионат» пр