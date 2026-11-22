Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — Александр Зверев или Карлос Алькарас?
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Сегодня, 22 ноября, в Турине, Италия, завершится Итоговый турнир ATP — 2026. В матче за титул встретятся двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев и семикратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP?»
Итоговый чемпионат ATP. Финал
22 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч — 7-6 в пользу Алькараса, но на харде Зверев ведёт 5-4 (в том числе 3-0 на харде в зале и 2-0 на Итоговых в Турине). Последний матч между ними состоялся в полуфинале Australian Open. Испанец победил со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
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