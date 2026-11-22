Беккер рассказал, что Синнер сомневается в сроках возвращения после травмы
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что пятикратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер до сих пор не уверен в сроках возвращения на корт из-за проблем с коленом.
«Он всё ещё не был уверен, как будут обстоять дела с его коленом. Он пока не понимает, когда сможет снова начать [играть]. Ему уже давно пора снова начинать тренироваться», – приводит слова Беккера Eurosport.
Напомним, Янник Синнер не принимает участия в турнирах с победного для него Уимблдона-2026. Итальянец досрочно завершил текущий сезон, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена.
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