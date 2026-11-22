Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что пятикратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер до сих пор не уверен в сроках возвращения на корт из-за проблем с коленом.

«Он всё ещё не был уверен, как будут обстоять дела с его коленом. Он пока не понимает, когда сможет снова начать [играть]. Ему уже давно пора снова начинать тренироваться», – приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, Янник Синнер не принимает участия в турнирах с победного для него Уимблдона-2026. Итальянец досрочно завершил текущий сезон, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена.