Зверев — о матче с Медведевым в 2013 году: тогда у него была ну очень необычная техника

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев вспомнил свой первый матч с россиянином Даниилом Медведевым на юниорском уровне.

— Не помните ли вы случайно матч против Медведева, который состоялся в 2013 году в Прато? Вам тогда было 16-17 лет?

— Да, помню.

— Вы проиграли в третьем сете со счётом 6:4.

— Забавно, что вы это помните.

— Я был там.

— Вы были там?

— Да.

— О боже. Вам что, настолько скучно? (Смеётся.)

Да, я помню тот матч. Турнир проходил на открытых грунтовых кортах, но решающий сет мы доигрывали в помещении — и я проиграл. Был очень расстроен.

Кстати, это был мой первый матч против Даниила. Знаете, иногда кажется, что у него немного необычная техника — а тогда она была ну очень необычной. Да. Конечно, он был не так силён, как сейчас. У него ещё не было такого чувства мяча. Так что всё это выглядело довольно странно.

Но уже тогда было видно, насколько он талантлив: в определённых ситуациях только он мог попасть мячом буквально в монетку. Это проявлялось ещё тогда. Я очень рад тому, как сложились наши карьеры, — сказал Зверев на пресс-конференци