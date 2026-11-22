Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немец Александр Зверев вспомнил свой первый матч с россиянином Даниилом Медведевым на юниорском уровне.
— Не помните ли вы случайно матч против Медведева, который состоялся в 2013 году в Прато? Вам тогда было 16-17 лет?
— Да, помню.
— Вы проиграли в третьем сете со счётом 6:4.
— Забавно, что вы это помните.
— Я был там.
— Вы были там?
— Да.
— О боже. Вам что, настолько скучно? (Смеётся.)
Да, я помню тот матч. Турнир проходил на открытых грунтовых кортах, но решающий сет мы доигрывали в помещении — и я проиграл. Был очень расстроен.
Кстати, это был мой первый матч против Даниила. Знаете, иногда кажется, что у него немного необычная техника — а тогда она была ну очень необычной. Да. Конечно, он был не так силён, как сейчас. У него ещё не было такого чувства мяча. Так что всё это выглядело довольно странно.
Но уже тогда было видно, насколько он талантлив: в определённых ситуациях только он мог попасть мячом буквально в монетку. Это проявлялось ещё тогда. Я очень рад тому, как сложились наши карьеры, — сказал Зверев на пресс-конференци