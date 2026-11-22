Обладатель 12 титулов ATP в одиночном разряде, девятая ракетка мира Тейлор Фриц посетил 21-й этап Формулы-1 в сезоне-2026 – Гран-при Лас-Вегаса. Американский теннисист на своей странице в одной из соцсетей поделился кадрами с гонок, на которых показал в том числе бокс «Астон Мартин».

Фото: Личный архив Тейлора Фрица

Фото: Личный архив Тейлора Фрица

В сезоне-2026 Тейлор Фриц завоевал два титула на уровне тура. В августе он стал победителем «пятисотника» в Вашингтоне, США. Ранее, 14 ноября, американский теннисист одержал победу на турнире категории ATP-250 в Стокгольме, Швеция. В финале Фриц обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).