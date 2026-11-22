Пятая ракетка мира по юниорам российская теннисистка 16-летняя Мария Макарова одержала победу на турнире категории W15 в Алькале-де-Энарес, Испания. На своём третьем взрослом турнире в решающем матче она одержала победу над немецкой теннисисткой Евой Марией Ворачек со счётом 6:1, 6:3.

В октябре Макарова стала бронзовым призёром юниорского Итогового турнира – 2026. В матче за третье место она обыграла чешскую теннисистку Яну Ковачкову со счётом 7:5, 6:1.

Кроме того, на соревнованиях в Испании Мария в паре с соотечественницей Алиной Юневой завоевала трофей в парном разряде. В финале турнира девушки одержали победу над Луизой Марией Опреской и Марией Гарникой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Макарова оформила свой первый дубль на взрослом уровне.